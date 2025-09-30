Finale, una nuova sede per l'AIB Protezione Civile: sarà a Perti, vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco

L'AIB Protezione Civile di Finale Ligure, dopo anni all'interno dell'edificio ex acque minerali di Finalborgo, avrà una nuova sede.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 29 settembre, ha approvato infatti una variante al Piano Urbanistico Comunale finalizzata al potenziamento dell'associazione. Per la precisione, dal parlamentino finalese è arrivato l'ok a atto col quale l’Amministrazione ha riconosciuto il forte interesse pubblico dell’operazione che consentirà di trasferire i mezzi verso un nuovo capannone nella zona industriale di Perti, nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco.

La modifica urbanistica trasforma la destinazione del nuovo edificio da “industriale artigianale” a “direzionale”, così da permettere il parcheggio e la custodia dei mezzi in un’area sicura e logisticamente più idonea.

“L’attuale sede – spiega l’assessore alla Protezione Civile, Umberto Luzi, annunciando la decisione – è fatiscente, posizionata sull’argine del torrente Aquila, in un’area esondabile e soggetta a rischio in caso di crollo del ponte che collega la zona. Da dieci anni i nostri mezzi sono in condizioni di oggettiva precarietà ed era tempo di intervenire con decisione”.

L’operazione rappresenta il primo passo verso un progetto più ampio, che prevede non solo la messa in sicurezza dei mezzi e la tutela degli operatori, ma anche la liberazione dei locali delle ex Acque Minerali per avviare un percorso di rigenerazione urbana. “Si tratta di un primo passo importante – aggiunge Luzi – che non solo mette in sicurezza i mezzi e tutela gli operatori, ma consente anche di liberare i locali delle ex Acque Minerali, avviando così un progetto di rigenerazione urbana in una zona storica e simbolica per i cittadini di Finalborgo”.

La prospettiva è infatti quella di abbattere l’attuale edificio e restituire valore all’area con il recupero delle antiche mura medievali, la valorizzazione di Porta Romana e degli storici lavatoi.

All’interno del programma dell’Amministrazione è prevista inoltre la futura realizzazione di un Polo Sicurezza, destinato a ospitare i mezzi e gli uffici della Protezione Civile insieme alla nuova caserma della Polizia Municipale. A breve sarà pubblicata una manifestazione di interesse per l’individuazione delle aree e dei soggetti coinvolti.

“Questa operazione – conclude l’Assessore – rappresenta un passo concreto verso una Protezione Civile più moderna, efficiente e vicina ai cittadini, in linea con gli obiettivi di sicurezza e valorizzazione del territorio che la nostra Amministrazione intende perseguire”.