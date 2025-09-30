Non solo sport, ma vita sana e rispetto per la natura: a Imperia e Savona parte i “A Ruota Libera”

Offrire a persone di tutte le età, con e senza disabilità, occasioni per migliorare il benessere psicofisico, riconnettersi con la natura, rispettare l’ambiente e scoprire il territorio, secondo l’approccio “one health”. Il progetto propone escursioni “dolci” in gruppo all’aria aperta, abbinate a iniziative di pulizia di spiagge e sentieri e a momenti di educazione al rispetto della natura.

Si chiama “A Ruota Libera”ed è promosso da Libertas Liguria, che dopo l’avvio organizzativo dell’estate, entra nel vivo delle attività preparatorie.

“A Ruota Libera” è uno dei 29 progetti (su 206) che hanno ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura. Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana” che si propone di rispondere alle sfide emergenti legate alla salute e alla sostenibilità ambientale, promuovendo un approccio olistico che integra benessere umano, salute circolare e salvaguardia dell’ecosistema.

“A Ruota Libera” ha come obiettivo di aumentare le opportunità di praticare cicloturismo lento e trekking dolce all’aria aperta nelle province di Imperia e Savona per ridurre la sedentarietà, in particolare di categorie a rischio o fragili, come gli over 60 e gli under 15 sedentari, le persone con disabilità, gli anziani non deambulanti e le persone con patologie invalidanti. Seguendo l’approccio “one health” che era al centro del bando di Compagnia di San Paolo, il progetto punta inoltre ad educare alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente attraverso iniziative mirate alla fruizione sostenibile dell’attività sportiva non competitiva e giornate di pulizia di spiagge e sentieri.

Le attività cominceranno con l’individuazione e il tracciamento di una serie di sentieri adatti a tutti, comprese le persone a mobilità limitata, e proseguiranno con la realizzazione di 36 escursioni – una per ogni weekend da marzo a ottobre 2026 – in bici e a piedi in Liguria e nel basso Piemonte. Attraverso il sostegno della Compagnia di San Paolo, il progetto metterà gratuitamente a disposizione dei partecipanti 10 biciclette elettriche ricaricabili con una stazione a energia solare e 5 cicli speciali, adatti al trasporto di persone con disabilità o a ridotta mobilità, due dei quali permettono il trasporto su percorsi accidentati come i sentieri di montagna e le spiagge. Per coloro che parteciperanno a piedi ci sarà la possibilità di utilizzare gratuitamente speciali bastoncini da Nordic Walking zavorrati, adatti a persone con difficoltà di deambulazione.

“Siamo molto soddisfatti che Compagnia di San Paolo abbia ritenuto A Ruota Libera meritevole di essere sostenuto - commenta il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno -. E’ un progetto che darà la possibilità a tante persone fragili o in difficoltà di trovare occasioni di fare sport e anche a tante famiglie di fare attività all’aria aperta insieme, genitori e figli, anziani e bambini. Fare sport per Libertas Liguria non significa solo competere e vincere, ma anche e soprattutto divertirsi e stare bene insieme. Questo progetto afferma e ribadisce questo principio”.

Oltre al capofila Libertas Liguria, “A Ruota Libera” può contare su un esteso partenariato composto da APS Overland Rescue e ASD Overland Sport di Toirano, Passi di Vita ASD di Savona, Fiab Riviera dei Fiori APS di Ventimiglia, ASD Pippo Vagabondo di Cairo Montenotte e dal CAI di Loano.