Rsa Città di Albenga: le attività verranno trasferite nella Casa del Sacro Cuore

Cambio importante nel panorama delle strutture per anziani di Albenga. La cooperativa sociale Anteo, che gestisce diverse residenze sanitarie assistenziali (RSA) in Liguria, ha ottenuto il via libera per trasferire gradualmente le attività della RSA Città di Albenga nella nuova sede accreditata RSA Casa del Clero – Sacro Cuore, in via Monsignor Siboni.

La decisione, formalizzata da Asl2 e Regione Liguria, riguarda 24 posti letto complessivi: 20 dedicati a pazienti post-acuti e 4 al mantenimento. Non ci saranno variazioni di budget né costi aggiuntivi per la sanità pubblica: le risorse restano quelle già previste dal contratto regionale.

Il trasferimento sarà effettuato in modo graduale e condiviso con l’Asl, con particolare attenzione alla tutela degli ospiti e delle loro famiglie. È previsto un percorso di informazione chiaro e trasparente, oltre alla garanzia che vengano mantenuti sia i livelli di assistenza sia il minutaggio del personale in tutte le fasi del passaggio.

La struttura “Casa del Clero – Sacro Cuore” è stata giudicata idonea ad accogliere i pazienti dopo verifiche e sopralluoghi. Il processo di trasferimento dovrebbe concludersi entro 15 giorni dall’avvio delle operazioni.

Per gli ospiti e i loro familiari non cambieranno i servizi: l’obiettivo è migliorare la qualità dell’accoglienza, mantenendo invariata l’offerta sanitaria sul territorio.