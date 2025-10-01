Albenga, la maggioranza boccia le mozioni, l’opposizione: “Esigenze reali ignorate”

Respinte dalla maggioranza le mozioni presentate dai gruppi di minoranza nel corso del Consiglio comunale di Albenga di ieri sera, 30 settembre.

La consigliera Marina Casa ha ritirato la mozione sulle condizioni igienico-sanitarie della scuola di via degli Orti, chiedendo comunque attenzione alle strutture scolastiche.

È stata respinta invece la proposta, illustrata da Guido Lugani, sulla sicurezza e la viabilità dell’area ex caserma Turinetto, dove ha sede il Centro di Raccolta Differenziata. La mozione è stata illustrata dal consigliere Guido Lugani, che ha evidenziato criticità legate alla commistione di accessi tra il Centro di Raccolta, situato nell’ex Caserma Turinetto, e lo stadio Riva. La proposta è stata respinta dalla maggioranza. L’assessore Mirco Secco ha sottolineato come agli uffici comunali non siano mai pervenute segnalazioni di particolari problematiche e ha evidenziato che il Centro di Raccolta, restando chiuso la domenica e terminando l’attività nella maggior parte dei giorni alle ore 13 (con due aperture settimanali fino alle 16), non genera interferenze significative con gli accessi allo stadio Riva, dove i maggiori afflussi si registrano solitamente dalle ore 16 in avanti.

No anche alla mozione per rendere definitiva la rotatoria tra via Milano, via da Vinci e via Viziano. La mozione è stata ancora presentata dal consigliere Lugani. A rispondere è stato l’assessore alla Polizia Locale, Mauro Vannucci, che ha confermato l’importanza della rotatoria per la regolazione del traffico locale, sottolineando che è stato previsto un periodo di sperimentazione piuttosto lungo. Ha inoltre precisato che l’Amministrazione sta valutando ulteriori interventi sulla viabilità della zona, motivo per cui si è preferito attendere gli sviluppi prima di procedere alla trasformazione definitiva dell’opera.

Bocciata infine la mozione per interventi urgenti in via Nazario Sauro illustrata dal consigliere Lugani. Il sindaco, nel rispondere, ha confermato l’intenzione dell’Amministrazione di intervenire in maniera significativa su quella via, precisando che sono già stati avviati i contatti per una progettazione complessiva della strada.

“Per queste mozioni, come minoranza abbiamo messo da parte la politica – si sfoga Lugani -. Le abbiamo portate in Consiglio per esigenze reali dei cittadini, ma la maggioranza le ha bocciate in modo politico. A volte ci hanno risposto che i problemi sono noti e che ci si attiverà per risolverli, ma intanto hanno votato contro. È accaduto ad esempio con via Nazario Sauro: solo dopo la nostra mozione si sono cercati i fondi, eppure non è stata accolta. Io cerco sempre di lavorare per il bene della città, ma ho l’impressione che la maggioranza abbia bisogno di intestarsi da sola ogni risultato”.