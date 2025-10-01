Dego, alluvioni sempre più frequenti: cittadini e amministrazione a confronto

Un gruppo di cittadini di Dego organizza un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza per discutere della situazione di rischio idrogeologico nell’area del torrente Pollovero e del fiume Bormida. L’incontro si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 20 presso il Centro Polifunzionale (primo piano).

L’assemblea è stata promossa a seguito dell’ennesima alluvione verificatasi nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 settembre, che ha causato danni e preoccupazione tra i residenti. Durante l’incontro si discuterà di possibili soluzioni adeguate e durature per garantire la messa in sicurezza del territorio e migliorare la vivibilità del paese.

Sarà presente anche l’amministrazione comunale, pronta a confrontarsi con i cittadini e a raccogliere proposte concrete per la gestione del rischio idrogeologico.