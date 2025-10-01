Piana Crixia e Vernasca unite dal Progetto Peregrinus: un ponte di pace tra Italia e Irlanda

Il sindaco di Piana Crixia, Massimo Tappa, e l’assessore Erica Branda hanno raggiunto a Vernasca (PC) le insegnanti e le musiciste irlandesi per continuare il dialogo e lo sviluppo di progetti culturali. La delegazione irlandese avrebbe dovuto attraversare la Val Bormida per una visita alla scuola di Dego, una riunione presso l’Ente Parco di Piana Crixia per coordinare le attività culturali che interessano la Val Bormida nel contesto del Progetto Peregrinus – Un ponte tra Nazioni, e per un incontro a Spigno.

Purtroppo le condizioni meteo avverse hanno impedito la visita, prevista per lunedì 23 settembre, quando i luoghi colombaniani di Liguria avrebbero visto l’apertura della settimana di iniziative culturali organizzate in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, alle quali Peregrinus ha partecipato con “Progetto Peregrinus, speranze di Pace: dall’architettura militare fortificata ai cammini e progetti europei”, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

La comunità di Piana Crixia ha accolto in più occasioni la visita di insegnanti e musicisti irlandesi provenienti da Bangor, nel Nord Irlanda, e dalla Repubblica d’Irlanda.

Sindaco e assessore sono giunti a San Genesio, nel comune di Vernasca, per partecipare al concerto “Gettare ponti oltre i muri” della soprano Colette Delahunt, accompagnata dalla pianista Catrion McElhinney Grimes di Dublino, dove sono stati accolti dal parroco Roberto Tagliaferri e dall’insegnante Nadia Pompini, presente anche in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Dopo aver visitato Castell’Arquato e Vigoleno, il giorno successivo, insieme alla delegazione irlandese, sindaco e assessore hanno partecipato alla visita delle mura di Piacenza, di cui ricorrono i 500 anni dalla costruzione, accompagnati da rappresentanti di Italia Nostra sezione di Piacenza, Fondazione Farnese e dall’Associazione Studi Archeologia Piacentina.

Nonostante la pioggia, la delegazione ha raggiunto poi il guado di Sigerico-Colombano, sulle rive del fiume Po, per farsi pellegrini sulle vie d’acqua in occasione dell’iniziativa “Transitare”. Dopo una visita al castello di Calendasco, unitamente agli amici irlandesi, il gruppo è tornato a Vernasca, dove si sono condivise le idee sviluppate nel corso del workshop tenutosi presso la Pieve di San Colombano, a Vernasca, anche centro visite pellegrini sulla via Francigena.

La comunità di Piana Crixia, l’amministrazione comunale, l’Ente Parco e le realtà del territorio sono ambasciatori dell’accoglienza e della vitalità dei luoghi colombaniani di Liguria, nonché riferimento per lo sviluppo del Progetto Peregrinus in Val Bormida.

L’iniziativa culturale “Progetto Peregrinus, speranze di Pace: dall’architettura militare fortificata ai cammini e progetti europei” ha visto lo svolgimento di una conferenza con 290 studenti del Liceo Leonardo di Brescia, nell’auditorium “Primo Levi” della stessa città; una mostra e un workshop a Mezzano Scotti di Bobbio, alla presenza di studenti e insegnanti della Bangor Academy; un workshop a Vernasca e la visita alle scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Vernasca, che collaborano con la Ballyholme Primary School e il Saint Columbanus College di Bangor, nel Nord Irlanda.

Nel corso delle GEP 2025 “Architetture, l’arte di costruire” sono state gettate le basi di un ponte tra la Val Trebbia, la Val Bormida e la Val d’Arda. Attraverso Peregrinus – Un ponte tra Nazioni, il messaggio di pace giungerà in Irlanda domenica 12 ottobre.