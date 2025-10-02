 / Attualità

Attualità | 02 ottobre 2025, 15:06

Bergeggi, una mattinata di scoperta, gioco e pulizia della spiaggia per gli studenti a salvaguardia del nostro mare

Gli alunni delle elementari hanno dato il buon esempio, prendendosi cura delle loro spiagge, raccogliendo e differenziando correttamente i rifiuti trovati

Anche quest'anno la Scuola Primaria “Pertini” di Bergeggi ha rinnovato il suo impegno nella protezione del nostro mare.

Comune e Area Marina Protetta di Bergeggi, col supporto operativo del CEAS Riviera del Beigua e con la partecipazione di SAT, hanno infatti promosso la partecipazione delle classi terza, quarta e quinta a una mattinata di scoperta, gioco e pulizia della spiaggia.

I ragazzi, muniti di guanti e sacchetti, hanno dato il buon esempio, prendendosi cura delle loro spiagge, raccogliendo e differenziando correttamente i rifiuti trovati, con lo scopo di proteggere il mare ed i suoi abitanti.

Al termine dell’attività, gli alunni hanno scritto e disegnato i loro pensieri sulla bellezza dell’ecosistema marino, su cartoncini colorati. Quest’ultimi si sono trasformati nel carapace di un abitante del nostro mare dando vita ad un’originale land-art: un granchietto simbolo della trasformazione che si può generare mettendo in atto buoni propositi per un mare bello e pulito, a discapito della plastica e dei rifiuti abbandonati sulle spiagge.

Questo ci ricorda che il primo cambiamento per salvaguardare il mare deve partire da ognuno noi, attraverso un impegno concreto per l’ambiente.

Redazione

