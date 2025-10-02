Israele abborda la Flotilla: anche a Savona presidio in Piazza Mameli e corteo in via Paleocapa (FOTO e VIDEO)

Anche a Savona un gruppo di persone è sceso in strada.

Dopo la notizia dell’abbordaggio delle forze militari di Israele è scattata una mobilitazione nel capoluogo in Piazza Sisto a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Dopo essersi ritrovati in Piazza Mameli hanno dato vita ad un corteo che ha prima interrotto la viabilità in via Paleocapa e poi dalla Torretta.

In ordine di tempo si tratta della quinta iniziativa a favore del popolo palestinese e contro la guerra dopo il corteo per la pace il 6 settembre che si era concluso in Piazza Sisto e le manifestazioni organizzate il 19 settembre dalla Cgil e il 22 dai sindacati di base. Venerdì scorso poi si era tenuto un presidio davanti alla Prefettura.

Ieri sera un gruppo di persone si è ritrovato in piazza ad Albenga.

Questa sera intorno alle 20.45 flashmob-momento di silenzio, luce e testimonianza civile per esprimere vicinanza alla popolazione palestinese, ricordare le vittime e chiedere pace con candele, luci e momenti di raccoglimento davanti agli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure.

Per venerdì 3 ottobre è stato proclamato dalla Cgil uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati.