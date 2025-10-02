Savona rinnova il Protocollo per l’Ufficio di informazione turistica in Darsena per i prossimi tre anni

La Giunta comunale di Savona ha approvato il rinnovo del Protocollo d’Intesa per la gestione dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) in Darsena, vicino al Terminal Palacrociere.

L’accordo, che coinvolge Comune di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Costa Crociere , coprirà il triennio 2026–2028 e punta a rafforzare i servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica della città, con particolare attenzione ai flussi crocieristici.

La collaborazione tra le tre istituzioni è attiva dal 2013 e ha già portato alla gestione congiunta dello IAT con protocolli rinnovati periodicamente. Con il nuovo accordo, in vigore dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, si intende garantire continuità e aggiornare le modalità operative al contesto normativo ed economico attuale.

Il Protocollo definisce con chiarezza ruoli e impegni finanziari. Il Comune di Savona sarà capofila del progetto, con la gestione dei flussi economici e l’affidamento dei servizi di informazione, accoglienza e marketing turistico, impegnando risorse per 20.000 euro annui, per un totale di 60.000 euro nel triennio.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale metterà a disposizione in comodato gratuito i locali di via Maestri d’Ascia, comprensivi di utenze, garantendo inoltre un contributo economico di 20.000 euro annui, per un totale di 60.000 euro.

Costa Crociere, infine, sosterrà la promozione della città sia a bordo delle proprie navi sia al terminal crociere, fornendo dati sui flussi passeggeri e contribuendo con 25.000 euro annui, per un totale di 75.000 euro. Complessivamente, l’accordo avrà un valore di 195.000 euro.

La gestione sarà seguita da un Comitato di coordinamento composto da rappresentanti tecnici dei tre enti, con compiti di indirizzo, monitoraggio e promozione di nuove iniziative. I contributi verranno erogati al Comune di Savona in due rate semestrali, previa rendicontazione delle attività svolte. Il Protocollo include inoltre specifiche clausole etiche e anticorruzione, a garanzia di trasparenza e correttezza gestionale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro strategico di Savona 2027 e si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo della città come hub crocieristico e porta d’accesso al territorio ligure.