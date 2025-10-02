 / Attualità

Varazze, il Luogotenente Alessio Gazzolo è il nuovo Comandante di stazione

Lo scorso aprile aveva salutato dopo 18 anni, 6 da Comandante di stazione il Luogotenente Alessandro Vasoli

Il Luogotenente Carica Speciale Alessio Gazzolo, è il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Varazze.

Ad annunciarlo il Sindaco Luigi Pierfederici dopo che lo scorso aprile aveva salutato dopo 18 anni, 6 da Comandante di stazione (precedentemente era stato il vice dell'ex maresciallo Paolo Moscatelli), il Luogotenente Alessandro Vasoli che si è trasferito a Lerici.

"Un incarico importante per la sicurezza della nostra comunità, che svolgerà in continuità con il lavoro prezioso dell’Arma sul nostro territorio - il commento del primo cittadino sul nuovo Comandante - A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, rivolgiamo a lui i migliori auguri di buon lavoro".

Il Luogotenente Gazzolo come ultimi incarichi è stato Comandante della caserma di Arma di Taggia e in precedenza della stazione di Celle Ligure.

Luciano Parodi

