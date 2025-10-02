Assicurazione auto: quali fattori personali possono influenzare il premio

A differenza di quanto comunemente si è portati a pensare, il costo della polizza auto non dipende solo dal veicolo che si possiede o dalla zona in cui si vive, ma è fortemente influenzato anche da una serie di fattori personali che riflettono il profilo del guidatore e il suo comportamento al volante. Questi elementi vengono analizzati attentamente quando si richiede un preventivo assicurazione auto, perché aiutano a definire il rischio concreto legato a quella specifica persona.

Tra i principali fattori personali che incidono sui premi delle assicurazioni auto

troviamo l’età del conducente, che gioca un ruolo fondamentale: i giovani, in particolare i neopatentati, spesso pagano di più perché considerati più esposti a incidenti per via della poca esperienza, mentre i guidatori esperti con una lunga storia senza sinistri possono godere di premi più vantaggiosi. Altra variabile importante è l’esperienza di guida, che si misura con il numero di anni di patente: più anni si hanno senza incidenti, più è probabile ottenere sconti o condizioni migliori.

Anche la classe di merito universale (CU), ovvero la posizione all’interno del sistema Bonus-Malus, rappresenta un indicatore chiave: chi ha mantenuto una guida virtuosa può essere premiato con una riduzione del premio, mentre chi ha causato sinistri può vedere l’importo aumentare. Anche il comportamento tenuto alla guida da uomini e donne osservato dalle statistiche può avere un ruolo nel calcolo del premio di polizza.

La residenza è un altro aspetto rilevante: vivere in una grande città con traffico intenso o in una zona ad alta sinistrosità può incidere al rialzo sul premio, mentre zone più tranquille e meno trafficate possono comportare l’offerta di premi più bassi. Inoltre, viene considerata la percorrenza annuale indicata dal guidatore: chi guida per molti chilometri all’anno espone l’assicuratore a un rischio più elevato, quindi il premio può crescere di conseguenza. Infine, il tipo di utilizzo del veicolo può fare la differenza; un’auto usata esclusivamente per tragitti casa-lavoro o per brevi spostamenti può avere un costo inferiore rispetto a un veicolo utilizzato frequentemente per lunghi viaggi di lavoro o anche da più persone.

ConTe.it, distributore assicurativo appartenente al Gruppo Admiral, consente la costruzione di polizze dalla struttura flessibile e personalizzabile, che tengano conto di tutte queste variabili personali, offrendo un equilibrio tra prezzo e copertura che rispecchia al meglio le caratteristiche di ogni guidatore. Scegliere con attenzione tra le garanzie disponibili e inserire solo quelle realmente necessarie può portare a un risparmio significativo senza rinunciare a una buona protezione. Inoltre, alcune opzioni come la guida esclusiva o la limitazione chilometrica possono ottimizzare il premio in base al proprio profilo.

In definitiva, conoscere quali sono i fattori personali che influenzano il costo dell’assicurazione aiuta a prendere decisioni più consapevoli, sia nella fase del preventivo sia nel momento della sottoscrizione. La trasparenza e l’assistenza di un Servizio Clienti efficiente, come quello offerto da ConTe.it, rappresentano un valore aggiunto per chi vuole muoversi con serenità e senza sorprese, adattando la polizza alle proprie esigenze e al proprio stile di guida.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne