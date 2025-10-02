 / Politica

Politica | 02 ottobre 2025, 08:22

Il Pd Liguria aderisce ai presidi immediati per la Global Sumud Flotilla

"Quanto sta accadendo è gravissimo e scuote le coscienze di tutti"

Il Partito Democratico della Liguria aderisce e partecipa ai presidi immediati che si stanno svolgendo nelle città liguri a sostegno della Global Sumud Flotilla. 

"Quanto sta accadendo è gravissimo e scuote le coscienze di tutti. In giornate in cui continua la distruzione di Gaza e il genocidio dei palestinesi, vengono fermati cittadini italiani in acque internazionali. Cittadini portatori di pace e di un messaggio di umanità", spiegano i Dem.  

"Non si può stare fermi di fronte a quanto sta accadendo. Dalle nostre città giunga un segnale forte al governo affinchè si faccia promotore di azioni a difesa dei nostri concittadi e a sostegno del processo di pace in Medio Oriente", concludono dal Pd. 

Redazione

