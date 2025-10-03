L'Oroscopo di Corinne dal 3 al 9 ottobre

ARIETE: Approfittate della Luna, che il 7 ottobre si fa bella piena nella vostra costellazione, al fine di darvi una smossa, ottimizzare un settore zoppicante, veder chiaro in una faccenda oscura, reclamare diritti, mettere in riga un saccente, farvi dare ciò che vi spetta o compiere una scelta. La testardaggine, a braccetto con l’impulsività, vi porterà inoltre a vuotare il sacco lasciando qualcuno di baccalà. Poiché le infiammazioni abbondano controllate l’alimentazione!

TORO: Ridere e scherzare fa bene sia alla salute che al morale… Ragion per cui niente corrucci o tristezze: fregatevene delle tracotanze altrui, vestitevi di ottimismo e tutto vi sembrerà più accettabile e risolvibile. Se vi hanno fatto disperare la tensione si placherà, se qualcosa è finito un qualcos’altro lo rimpiazzerà e se anelate ad una certa stabilità prima o poi giungerà… Dei pensieri potrebbero invece provenire da qualcosa che non riuscite a togliervi dalla testa o realizzare.

GEMELLI: Diverse faccende subiranno dei rallentamenti: non sarà infatti possibile procedere come prestabilito causa impedimenti esulanti dalla vostra volontà. Talune stonature planetarie facilitano incognite di varia origine, contiguità con rompiscatole, rischio di beccare una contravvenzione, indignazioni in campo materiale e sbuffi intermittenti. Ciononostante qualcosina vi rallegrerà o vincerete su un torto o trivialità. Il sabato sarà invece speciale con tanto di sorpresa serale.

CANCRO: La quadratura del plenilunio avrà il potere di rendervi ansiosi, spossati e stressati… Se le cose non fungono sappiate che dei miglioramenti li denoterete e che un angioletto, divino o terreno, vi consentirà di trovare l’equa soluzione ad un recente tormentone. Varierete look, vi caverete uno sfizio o riceverete un’importante comunicazione. Una persona per cui vi eravate prodigati invece deluderà. Rischio di forme influenzali o malesseri vari. Invito domenicale.

LEONE: Verrete tacciati di egocentrismo da chi non capisce che avete talmente tante cosine a cui pensare dall’arrivare a sera con la testa squagliata e tanta voglia di andare a poltrire… Oltretutto dovrete valutare una proposta, analizzare un sentimento, lottare per il conseguimento di un merito, selezionare le conoscenze, consolare un vecchietto, correre di qua e di là per pratiche varie, annessa l’opportunità di rivedere qualcuno legato al passato e un acciacchino da curare.

VERGINE: Ardire e progredire sembrano essere elementi fondamentali in un autunno ricco di avvenimenti e, se mille pensieri scombussolano la mente, è giunta l’ora di riordinarli al di là di qualsiasi reticenza. Un capitolo si chiuderà e un altro si aprirà, un congiunto impensierirà e una femmina irriterà… In ambito professionale invece qualcheduno vi farà incavolare o una scelta non si potrà più rimandare… Il weekend appare splendido per gustare questo timido sole autunnale.

BILANCIA: Qualcuno cercherà di indurvi in errore ma basterà ascoltare la vocina interiore, distinguere la verità dall’impostura e ogni impiccio scemerà: difatti, proprio quando la speranza sembrerà dileguarsi tra le nebbie dell’autunno riuscirete in un intento, canterete vittoria o vi toglierete una bella soddisfazione. I single approfondiscano una interessante conoscenza. Festeggiamenti e sorprese a gogò per chi prossimamente compie gli anni. Imprevisti nel week end.

SCORPIONE: Se un tarlo tormenta chi non riesce a mutare lo stato delle cose sappiate che, entro fine anno, scioglierete dubbi, ripristinerete un settore inappagante, risolverete una questione importante o prenderete delle decisioni atte a sbalordire chiunque vi attorni. Siete circondati da gelosie ed inimicizie nascoste ma starà a voi stanarle comportandovi di conseguenza anche a costo di acuminare ed estrapolare il pungiglione. Cercate altresì di risolvere una grana affidandovi ad esperti. Comunicato rasserenante. Fatti insoliti tra venerdì e martedì.

SAGITTARIO: Malgrado facciate buon viso a cattivo gioco qualcosa impedisce la quiete e la vostra è una calma solo apparente visto che basterà un nonnulla ad innervosirvi o mandarvi in tilt. Oltretutto la settimana appare essere così pasticciata ed impegnativa dal giungere a sabato col cervello fuso anche se ciò non impedirà di organizzare un fuori porta o un giretto domenicale. E poi preparatevi ad un fuoco di fila di notizie, ad una gioia impensata e ad una improvvisata.

CAPRICORNO: Con Giove che guarda di storto non è che le cose fungano un granché specie se ultimamente è successo qualcosa che vi ha turbato od impensierito. Ma, da imperterriti zucconi, non gettate la spugna e state su con il morale visto che un paio di situazioni presto si definiranno permettendovi di respirare aria tersa e cavarvi un fardello. Qualche nativo trascorrere un week end bizzarro e memorabile. New da figlioli, nipoti o anziani signori. Fastidi ad una gamba.

ACQUARIO: Le bizzarrie abbonderanno, le stizze altrui stresseranno, i nervetti scoppieranno... In seguito le acque si placheranno e riscoprirete la gioia di stare insieme a gente genuina, naturale con cui imbastire un discorso sensato e normale … Per posteriori versi, un soggetto mitizzato si auto svaluterà lasciandovi di marmellata. Marte rende maldestri: attenti a non spaccare tazze, piatti, bicchieri e a non scivolare! Combino carino o squisita cenetta o pizzetta in compagnia.

PESCI: Limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, vivere alla giornata, evadere dalle solite quattro mura, dare saggi consigli ad un figliolo e lenire un acciacchino è ciò che le stelle consigliano nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a propinare delle scornate. Probabili rammarichi per uno che conoscete bene abbinati a novelle inattese, messaggi ricchi di significato e venerdì strampalato… Fastidi al naso, alla gola o alle giunture.

La notte si accende sotto la magnificenza della Luna e la melodia delle stelle…