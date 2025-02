Cairo, precipita in una scarpata con l'auto: giovedì i funerali di Maria Antonietta Rubert

È Maria Antonietta Rubert, 78 anni, la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla strada dei Pastoni, che collega Cairo Montenotte a Cengio. La donna viaggiava a bordo di una Fiat Panda, quando il veicolo è uscito di strada, cappottandosi e precipitando in un dirupo per diverse decine di metri.

L'incidente è stato segnalato intorno alle 17:45. Immediatamente sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, i militi della Croce Bianca di Cairo Montenotte, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per la conducente purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Maria Angela Rupert risiedeva in località Valgarone, non lontano dal luogo dell'incidente. I funerali si terranno giovedì 13 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte. Il rosario invece, oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 17.30, sempre in San Lorenzo.