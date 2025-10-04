 / Cronaca

Cronaca | 04 ottobre 2025, 16:15

Stella, imbrattati i muri con frasi contro Meloni, Tajani e Netanyahu

Sindaco Castellini: "Farò denuncia sapendo che, con l’ausilio e grazie alle telecamere, si risalga abbastanza facilmente a questi personaggi"

Stella, imbrattati i muri con frasi contro Meloni, Tajani e Netanyahu

I vandali colpiscono a Stella.

Probabilmente nella notte scorsa all'altezza di San Martino, Teglia e in località Salto sono state effettuate delle scritte sui muri lungo la Sp542 e la SS334 e  contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Israele il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

"Mi avvierò a sporgere subito denuncia sapendo che, con l’ausilio e grazie alle telecamere, si risalga abbastanza facilmente a questi personaggi per non dire altro - dice il Sindaco Andrea Castellini - Auspico comunque che leggendo questo articolo corrano subito ad autodenunciarsi e a rendersi immediatamente operativi con le buone per la pulizia dei loro imbrattamenti".

Non sarebbe la prima volta che grazie alle telecamere il Comune sia arrivato a scoprire chi aveva imbrattato altri muri.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium