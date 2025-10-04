Stella, imbrattati i muri con frasi contro Meloni, Tajani e Netanyahu

I vandali colpiscono a Stella.

Probabilmente nella notte scorsa all'altezza di San Martino, Teglia e in località Salto sono state effettuate delle scritte sui muri lungo la Sp542 e la SS334 e contro la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, Israele il Primo Ministro Benjamin Netanyahu.

"Mi avvierò a sporgere subito denuncia sapendo che, con l’ausilio e grazie alle telecamere, si risalga abbastanza facilmente a questi personaggi per non dire altro - dice il Sindaco Andrea Castellini - Auspico comunque che leggendo questo articolo corrano subito ad autodenunciarsi e a rendersi immediatamente operativi con le buone per la pulizia dei loro imbrattamenti".

Non sarebbe la prima volta che grazie alle telecamere il Comune sia arrivato a scoprire chi aveva imbrattato altri muri.