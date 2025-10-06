 / Eventi

06 ottobre 2025

"Domenica di Carta 2025": l’Archivio di Stato di Savona apre le porte alle storie di famiglia

Il 12 ottobre dalle ore 9 alle 13

Domenica 12 ottobre, l’Archivio di Stato di Savona partecipa alla "Domenica di Carta 2025" con l’iniziativa "Archivi di famiglia, famiglie negli archivi". Dalle 9.00 alle 13.00 saranno inaugurati l’esposizione documentaria e il percorso tematico sugli archivi di famiglia.

È possibile partecipare alla visita guidata prenotando via e-mail all’indirizzo as-sv@cultura.gov.it, indicando l’orario di preferenza: 9.45, 10.45 o 11.45.

Un’occasione unica per scoprire storie e documenti che raccontano il legame tra le famiglie e gli archivi.

Redazione

