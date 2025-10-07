Savona, il Comune cerca un gestore per la pista di pattinaggio del Palasperanza alle Trincee: aperto l’avviso pubblico

C'è tempo finoall'una del 17 ottobre per i soggetti che vogliono aderire all'avviso esplorativo per la manifestazione di interesseper la gestione della pista di pattinaggio delle Trincee, ovvero il Palasperanza, composta oltre che dalla pist anche di spalti, locale tecnico e locale servizio pubblico e disabili, spogliatoi.

Si tratta per ora di un avviso non vincolante: servirà a raccogliere disponibilità da parte di associazioni e società sportive per una successiva procedura di gara.

Il gestore selezionato dovrà occuparsi della conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto, inclusi gli spogliatoi, i locali tecnici e i servizi igienici, nonché della sorveglianza, pulizia, riscossione delle tariffe e gestione delle utenze.

La durata del contratto sarà di quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro, con decorrenza dalla data di effettiva consegna del servizio. L’Amministrazione comunale manterrà la competenza sulla manutenzione straordinaria, salvo casi di inadempienza del gestore.

Potranno manifestare interesse società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni riconosciute dal Coni; enti di promozione sportiva, discipline associate e federazioni sportive nazionali e raggruppamenti temporanei di scopo costituiti da tali soggetti.

Le realtà partecipanti dovranno avere scopo non lucrativo, una sede operativa a Savona (o l’impegno a costituirla) e assenza di debiti verso il Comune. Dovranno inoltre dimostrare di disporre di mezzi e personale adeguati e di essere in regola con la Riforma dello Sport. Dopo l'adesione alla manifestazione d'interesse ci sarà una procedura comparativa, che si baserà sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .

L’importo del corrispettivo annuo per la gestione è fissato in 41.311 euro (oltre IVA).La gestione del Palasperanza dovrà unire l’efficienza sportiva con la funzione sociale dell’impianto, favorendo la partecipazione di associazioni, scuole e cittadini, in un’ottica di inclusione e promozione dei valori sportivi.