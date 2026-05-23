Tragedia alle Maldive, rientrate in Italia le salme dei quattro sub: lunedì le autopsie a Gallarate

Sono rientrate in Italia le salme dei quattro sub legati all’Università di Genova morti durante la tragica immersione in grotta alle Maldive. Il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul è atterrato sulla pista di Malpensa alle 13.10, riportando nel Paese i corpi della docente Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, studentessa dell’ateneo genovese, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’Università di Genova.

I quattro erano morti durante la drammatica immersione insieme a Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni il cui corpo era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le salme saranno ora composte all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, struttura di riferimento per lo scalo di Malpensa.

Gli accertamenti medico-legali inizieranno lunedì. Alle 12 il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, su delega della procura di Roma che indaga per omicidio colposo, conferirà l’incarico per le autopsie al medico legale Luca Tajana, dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Pavia, alla tossicologa Cristiana Stramesi e all’anestesista, rianimatore e specialista di medicina sportiva e subacquea Luciano Ditri.

Gli esami autoptici saranno effettuati tutti a Gallarate e riguarderanno i corpi di tutte e cinque le vittime. Subito dopo il conferimento dell’incarico inizierà l’esame peritale sulla salma di Benedetti, il primo tra i sub scomparsi a essere stato recuperato. Nei giorni successivi saranno eseguite anche le altre autopsie.

Le salme restano sotto sequestro nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla procura di Roma, che punta a ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e le cause della morte dei cinque sub durante l’immersione nella grotta alle Maldive.