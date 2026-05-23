Tragedia alle Maldive, Vanin agli investigatori: "La missione sulla Duke of York era per conto di Unige"

Il professore associato di Zoologia Stefano Vanin, sentito dagli investigatori della squadra mobile di Genova nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia alle Maldive, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York era per conto dell’Università di Genova.

Vanin è stato ascoltato dagli agenti genovesi che hanno ricevuto la subdelega dai colleghi di Roma, titolari degli accertamenti coordinati dalla procura della Capitale. Il docente, a quanto si apprende, ha consegnato alla Mobile hard disk, computer, telefoni e chiavette appartenuti alle vittime, materiale che potrà rivelarsi utile per ricostruire le ore precedenti all’immersione e l’organizzazione della spedizione.

Il professore si trovava alle Maldive perché impegnato in una diversa attività di ricerca, in particolare nel campionamento di ditteri e altri insetti di interesse forense, sanitario e veterinario.

Le indagini mirano ora a fare luce sull’organizzazione delle crociere scientifiche, come quella svolta a bordo della Duke of York, con particolare attenzione anche al capitolo dei finanziamenti. Nei prossimi giorni gli inquirenti potrebbero ascoltare altre persone che si trovavano alle Maldive, nel tentativo di ricostruire con maggiore precisione il contesto in cui è maturata la tragedia.

Nell’incidente hanno perso la vita la professoressa Monica Montefalcone, associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – Distav dell’Università di Genova; la figlia Giorgia Sommacal, studentessa di Unige; Muriel Oddenino, assegnista di ricerca nello stesso Dipartimento; Federico Gualtieri, neolaureato magistrale UniGe in Biologia ed Ecologia marina; e la guida Gianluca Benedetti.