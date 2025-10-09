Droga e resistenza a Pubblico Ufficiale: 25enne arrestato ad Alassio dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio, ad Alassio, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Alassio hanno fermato un’auto con due persone a bordo. Nel corso della verifica, uno degli occupanti è stato trovato in possesso di circa venti grammi tra hashish e cocaina. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato la fuga, dando vita a un inseguimento per le vie della città.

L’uomo è stato raggiunto da uno degli agenti, che ha dovuto fronteggiare la sua violenta resistenza. Importante, in quei momenti, l’intervento di un militare della Guardia di Finanza, libero dal servizio, che, notata la scena, è prontamente accorso in aiuto dei colleghi della Polizia di Stato.

Bloccato e accompagnato al Commissariato per gli accertamenti di rito, il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale, quindi trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Savona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito dell’udienza di convalida, il giudice ha confermato l’arresto e disposto per l’uomo la misura del divieto di dimora nella provincia di Savona.