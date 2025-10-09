Consiglio comunale sul porta a porta a Savona. Associazione Diritti Cultura e Sviluppo : “Sistema fallimentare, la giunta deve dimettersi”

Un sistema di raccolta che presenta numerose pecche e disparitario tra le varie zone della città; la pulizia di bidoni e mastelli; sacchi della plastica lasciati in balia di topi e gabbiani, ma anche ostacolo sui marciapiedi per i non vedenti; mastelli scomodi per persone anziane e con disabilità; conferimento problematico e problemi generali di decoro e di pulizia delle strade.

E' un “cahier de doleance”, come previsto, quello illustrato dalla maggior parte delle associazioni di cittadini, indicate dalla minoranza, che nel consiglio comunale di oggi, 9 ottobre, hanno parlato della raccolta porta a porta. Consiglio preceduto da annunci e comunicati stampa dei consiglieri di maggioranza sui risultati fino ad ora raggiunti e sul 70% di raccolta differenziata raggiunto in soli tre mesi e da un “tavolo” per i rifiuti annunciato solo pochi giorni fa dall'amministrazione.

Ma ci sono state anche le proposte delle associazioni convocate dalla maggioranza, con un invito al maggior coinvolgimento dei cittadini e l'impatto positivo che la differenziata avrà (ma non prima del 2027) sulla Tari o una riduzione dei passaggi di raccolta per diminuire la presenza di mastelli in strada e incentivazione del compostaggio domestico.

Un consiglio a cui ha partecipato numerosa la cittadinanza, con persone in piedi e fuori dalla sala consiglio, e non senza polemiche, con una signora accompagnata gentilmente fuori dalla polizia municipale per aver dato in escandescenza durante un intervento.

L'attacco a Seas arriva subito da Livio Di Tullio (Federconsumatori) per un sistema di raccolta rifiuti avviato “in modalità maldestra e imperativa, senza coinvolgere la cittadinanza in un processo partecipativo e si è pure guardata bene di avviare tavoli di confronto con le associazioni del territorio come la nostra, con personale e mezzi insufficienti. Tuttavia siamo convinti che la modalità del porta a porta siano le uniche in grado di assicurare alla nostra città un a nuova gestione dei rifiuti e un necessario passo in avanti per l'ambiente”. Per “recuperare il disastro” Federconsumatori propone un tavolo permanente e partecipazione.

Nell'organizzare il sistema di raccolta Sea-S si è dimenticato di chi ha disabilità visive, come denunciato da Uici, o disabili e anziani. Per loro sono i sacchi della plastica sui marciapiedi, intralcio per chi ha cecità, altra fonte di problemi i bidoni condominiali e il loro riconoscimento perché senza codici per non vedenti.

“La nostra proposta - – ha spiegato Andrea Bazzano di Uici –è di mettere cassoni che contengano la plastica. Secondo problema sono bidoni condominiali per i quali chiediamo un sistema di riconoscimento per i vari rifiuti, tattile o in braille. Poi il solito problema: ci sono meno spazzini sui marciapiedi e abbiamo i marciapiedi sporchi pieni di deiezioni canine. Chiediamo più controlli e repressione e di ripristinare la pulizia”.

E' un rapporto difficile con Sea-S quello denunciato da Anaci (associazione degli amministratori di condominio) insieme alle tante criticità per disabili e anziani segnalate da Franco Pomerano. “Da Sea-s – ha detto Pomerano - solo risposte di routine e nessun riscontro dal Comune”. Sindaco e amministratori chiedano scusa”.

“Dobbiamo portare al centro perché facciamo la raccolta differenzia e sto parlando dell'economia circolare – ha detto il rappresentante di Legambiente – Le criticità sono superabili. Il tema è culturale”.

"Cittadini lasciati soli e senza ascolto" è la denuncia lanciata da Alice Greta Marino dell'associazione Diritti Cultura e Sviluppo che chiede un sistema uniforme in tutta la città. Poi la stoccata al presidente del consiglio Lirosi " Lei è stato maleducato con noi ci ha derisi nella riunione capigruppo" e l'attacco : "Chiedo le dimissioni intere della giunta".

Anomalo l'intervento del rappresentate della Rsu di Sea-S che non ha detto nulla se non che si rapporta con l'azienda e per questioni relative al personale.

Sono intervenuti anche Savona Intelligente, il Comitato inquilini Arte, Uppi, il Comitato viabilità di Villapiana, un componente Federazione italiana agenti immobiliari professionali, il Comitato di quartiere Savona centro. Conai, Centro ricerca rifiuti zero.