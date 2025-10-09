Guasto al passaggio a livello tra Albenga e Alassio: lievi disagi alla circolazione ferroviaria

Nelle prime ore della mattinata si sono registrati disagi alla circolazione ferroviaria nel tratto tra Albenga e Alassio a causa di un guasto ad un passaggio a livello. Il problema, prontamente risolto dai tecnici di RFI, ha comportato ritardi per alcuni convogli.

In particolare, il treno regionale 12250 Savona–Ventimiglia è arrivato con 11 minuti di ritardo, mentre l’Intercity 653 Ventimiglia–Milano Centrale ha accumulato circa 13 minuti. Anche il regionale 3019 Ventimiglia–Milano Centrale ha viaggiato con un ritardo di 12 minuti.