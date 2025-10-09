 / Cronaca

Guasto al passaggio a livello tra Albenga e Alassio: lievi disagi alla circolazione ferroviaria

Il problema, prontamente risolto dai tecnici di RFI, ha comportato ritardi per alcuni convogli

Nelle prime ore della mattinata si sono registrati disagi alla circolazione ferroviaria nel tratto tra Albenga e Alassio a causa di un guasto ad un passaggio a livello. Il problema, prontamente risolto dai tecnici di RFI, ha comportato ritardi per alcuni convogli.

In particolare, il treno regionale 12250 Savona–Ventimiglia è arrivato con 11 minuti di ritardo, mentre l’Intercity 653 Ventimiglia–Milano Centrale ha accumulato circa 13 minuti. Anche il regionale 3019 Ventimiglia–Milano Centrale ha viaggiato con un ritardo di 12 minuti.

