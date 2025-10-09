Aurelia bis, il sindaco Russo: "Servono chiarezza e tempi certi. Savona non può più aspettare"

Informazioni chiare su quanto accaduto nell’ultimo anno, conferma della revoca dell’appalto e dettagli sulle modalità di riassegnazione dei cantieri.

È quanto si aspetta il sindaco Marco Russo, insieme alla convocazione dell’incontro sull’Aurelia bis preannunciato nei giorni scorsi dal viceministro Edoardo Rixi.

“Sono in attesa che il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi convochi, come ha preannunciato, i Comuni sul tema dell’Aurelia bis in un incontro allargato anche ad Anas, e confido che questo avvenga al più presto - spiega Russo - Per noi questo incontro ha tre obiettivi: ricevere un’informativa chiara e puntuale su quanto è accaduto negli ultimi dodici mesi; avere conferma della revoca dell’appalto, di cui si è letto sui giornali, e rassicurazioni sull’iter; ottenere informazioni sulle modalità di riassegnazione del cantiere e un cronoprogramma preciso per il completamento dell’opera.”

Un’opera che, oltre a essere stata annunciata per anni, dopo l’avvio ha subito diversi stop e ripartenze parziali, lasciando sul territorio un’infrastruttura incompiuta che crea molti problemi e nessun vantaggio.

“Come ho ripetuto più volte - prosegue il primo cittadino - l’Aurelia bis è una vera e propria emergenza, perché, proprio mentre il territorio sta portando avanti progetti per superare l’isolamento infrastrutturale, quest’opera è ormai diventata un simbolo negativo di ciò che nel nostro Paese non si riesce a portare a termine. Inoltre, da più di vent’anni, Savona ha due quartieri sventrati da un cantiere aperto che rappresenta ormai una ferita per l’intera città.”

Da qui le richieste che Russo formulerà nell’incontro che dovrà essere fissato con il viceministro Rixi: “A questo proposito chiederò anche che, nel frattempo, vengano realizzati interventi per riqualificare le zone di Valloria e La Rusca, che sono limitrofe al cantiere e che da anni subiscono i disagi più pesanti di una situazione ormai insostenibile. Subire disagi vedendo l’impresa lavorare celermente è un conto; subirli con il cantiere deserto è davvero inaccettabile.”