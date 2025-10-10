Manifestazione di interesse del Banco Bpm nei confronti della Cassa di Risparmio di Asti, la Fondazione: "Nessuna comunicazione in tal senso"

"Con riferimento alle recenti notizie apparse sugli organi di stampa riguardanti una presunta manifestazione di interesse di Banco BPM nei confronti di Cassa di Risparmio di Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti precisa che non è pervenuta alcuna comunicazione formale in tal senso" lo annuncia la Fondazione, in una nota a firma del presidente Livio Negro.

Sulla questione è intervenuto anche il sindaco, Maurizio Rasero: "Come già detto nei mesi scorsi, la Banca di Asti è da sempre un punto di riferimento fondamentale per l’economia locale, l’occupazione e il tessuto sociale. È un’istituzione che genera valore sul territorio, attraverso la sua presenza capillare, i suoi dipendenti, le collaborazioni con le imprese, le famiglie e le professioni. Fatta tale premessa, viste le notizie apparse sui quotidiani in questi giorni circa valutazioni e ipotesi progettuali che riguarderebbero anche la Banca di Asti ritengo opportuno, nella mia veste di sindaco e presidente della Provincia, fare alcune precisazioni. Per avere riscontro di quanto comunicato dai giornali, mi sono subito confrontato con il Presidente della Fondazione Negro nei confronti del quale, come detto in più occasioni, nutro stima e fiducia. Avendomi pertanto riferito il presidente che al momento non sono pervenute comunicazioni formali in tal senso, ritengo che le notizie circolate siano infondate e che quindi non siano in corso operazioni di siffatta portata.

Concludo ribadendo quanto già detto in precedenza circa l’importanza che il territorio deve rivestire in qualsiasi operazione relativa al futuro dell’istituto, operazione quindi che non potrà non solo partire, ma nemmeno anche solo essere pensata senza un passaggio formale con le istituzioni del territorio, fra le quali il Comune di Asti e la Provincia di Asti che mi onoro di rappresentare e che, come enti territoriali, curano gli interessi locali e promuovono lo sviluppo della comunità che vi risiede."