Finale, si torna al via vai sull'Aurelia a San Donato: aperto il bypass

Dopo quasi un mese di chiusura forzata a causa dell’aggravarsi della frana che incombe sulla carreggiata, l’Aurelia all’altezza di Capo San Donato è stata riaperta al traffico.

È stato infatti messo a punto nelle scorse ore e definitivamente attivato intorno alle 8.30 di oggi, domenica 11 maggio, il bypass realizzato lato mare della carreggiata, in parte occupata dal cantiere per la sistemazione dello smottamento.

Messa a punto l’ordinanza di riapertura da parte di Anas, l'installazione dei semafori “intelligenti” coordinati con i sensori di monitoraggio installati sul versante, posizionata la segnaletica e sistemata l’area per garantire il passaggio in sicurezza. Così si è tornati al transito a senso unico alternato.

A partire da lunedì inizieranno i lavori veri e propri di consolidamento del fronte franoso, con l’arrivo e l’installazione dei micropali.

La strada statale era chiusa dallo scorso 16 aprile, quando, a seguito di un peggioramento delle condizioni del versante, era stato disposto lo stop al transito veicolare e dichiarata l’inagibilità di tre abitazioni vicine.