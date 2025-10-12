Giustenice, conclusa la tre giorni di esercitazioni del Corpo Militare CRI: in mattinata la cerimonia di chiusura

Si è conclusa questa mattina a Giustenice la tre giorni di esercitazioni del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che dal 10 al 12 ottobre ha impegnato uomini e mezzi in una serie di prove pratiche sul territorio comunale.

L’iniziativa, coordinata dal Centro di Mobilitazione Liguria, aveva lo scopo di mantenere la prontezza operativa del personale attraverso attività di addestramento sanitario e logistico, in particolare in ambienti boschivi e impervi.

Il programma è stato intenso: si è aperto nel pomeriggio di venerdì con l’arrivo della colonna composta da cinque automezzi e venti unità — tra cui alcuni medici — presso gli impianti sportivi comunali, sede del campo base. Dopo l’allestimento, gli operatori hanno preso parte a una esercitazione notturna con simulazione di recupero di un militare infortunato in area urbana.

Sabato 11 ottobre è stata la giornata più impegnativa, con una marcia di specialità di circa 21 chilometri che ha toccato luoghi simbolici del territorio come Casina Miculin, il Giogo di Giustenice, il sentiero delle scalette di Monte Carmo e il rifugio Pian delle Bosse, per poi fare rientro al campo base.

La tre giorni si è chiusa domenica con un incontro dimostrativo aperto alla popolazione e con una cerimonia al Monumento ai Caduti, durante la quale è stata deposta una corona d’alloro alla presenza del personale schierato in formazione.

«L’amministrazione comunale di Giustenice – ha dichiarato il sindaco Mauro Boetto – ha accolto con favore la proposta di organizzare questa esercitazione sul nostro territorio. Si tratta di attività fondamentali per mantenere alta la capacità di intervento del personale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze Armate, in contesti di emergenza sia in tempo di pace che, speriamo mai, in tempo di guerra». Boetto ha ricordato come questi addestramenti consentano di mantenere efficiente il personale nei compiti più delicati: ospedali da campo, presidi medici avanzati, nuclei sanitari mobili e unità di decontaminazione NBCR.

Al termine della manifestazione, il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento: «Un particolare ringraziamento ai Consiglieri regionali Foscolo, Invernizzi e Vaccarezza, al sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, al consigliere comunale di Pietra Ligure Cavalleri, al gruppo degli Alpini e dei Marinai d’Italia, alla Polizia Municipale, ai volontari della Protezione Civile comunale e agli uffici e consiglieri comunali di Giustenice. Grazie a tutti per questa bellissima ed emozionante giornata».

«Un’occasione importante per conoscere da vicino Uomini e Donne che, con dedizione e professionalità, si addestrano per essere pronti a intervenire in ogni emergenza, in Italia e all’estero. Un grazie sincero all’Amministrazione comunale di Giustenice e al Centro di Mobilitazione Liguria per l’organizzazione impeccabile di questa tre giorni che unisce formazione, servizio e spirito di comunità» ha invece commentato il consigliere regionale Angelo Vaccarezza