Fratelli d’Italia, Ceriale sceglie il suo nuovo segretario cittadino: la nomina ad Angelo Spotti

Nel momento di fermento per la politica cittadina a Ceriale, nuova nomina nel circolo locale di Fratelli d’Italia. Al termine dell’incontro che si è svolto lo scorso venerdì 10 ottobre, il presidente del circolo locale Fabio Garofalo ha ufficializzato la nomina di Angelo Spotti a nuovo segretario cittadino del partito.

“Angelo Spotti guiderà con entusiasmo e determinazione il nostro circolo di Ceriale – afferma Garofalo –. Gli abbiamo affidato il compito di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e di promuovere una politica sempre più vicina ai cittadini. Tra le sue priorità, il coordinamento delle attività del partito e il contributo del centrodestra all’interno dell’Amministrazione comunale, in una fase di governo particolarmente delicata. La sua nomina è un segnale di rinnovata energia e coesione, accolto con grande partecipazione da tutti gli iscritti”.

Sulla stessa linea anche Eugenio Maineri, neoassessore comunale, che evidenzia: “Angelo è una persona capace, concreta e profondamente legata al territorio. Saprà valorizzare le competenze di ogni iscritto, favorendo un lavoro di squadra efficace in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. In questa fase, è fondamentale agire con visione, unità e responsabilità. Sono certo che, grazie al suo impegno, il movimento saprà crescere e rappresentare al meglio le istanze dei cittadini. A lui va la piena fiducia del partito e un sincero augurio di buon lavoro”.