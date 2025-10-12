Una corretta informazione medico scientifica: così lo Zonta Alassio-Albenga promuove la prevenzione dei tumori al seno

Nel mese di ottobre, generalmente associato alla prevenzione del tumore alla mammella, lo Zonta Club Alassio-Albenga ha deciso di offrire il suo apporto alla divulgazione in materia ideando una rassegna di incontri informativi sull’argomento.

Sarà un service itinerante sul territorio; relatrici sono professioniste che, in Asl2, prendono in carico pazienti a cui è stato diagnosticato un tumore alla mammella. Gli incontri si terranno per quattro mercoledì consecutivi alle 17:30, a partire dallo scorso dell’8 ottobre tenutosi ad Andora.

“L'obbiettivo è duplice - afferma Mariagrazia Timo, presidente dello Zonta Alassio-Albenga - ossia diffondere corretta informazione medico scientifica e fornire un focus sul programma di prevenzione, cura e gestione esiti offerti dalla Breast Unit Asl2, centro specializzato nella diagnosi precoce e cura del tumore al seno.”

Un ringraziamento all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, all’intera Asl2 ed alla Consulta Provinciale Femminile, per i patrocini concessi; così come a tutti i Comuni che ci ospiteranno.

Il prossimo appuntamento è per il giorno 15, all’Auditorium San Carlo in Albenga, con il punto di vista dell’oncologa; il successivo invece il 22 ottobre, in Sala Consiliare di Loano, con il punto di vista della chirurga senologa; a chiudere il ciclo sarà, il 29, a Ortovero in Sala Enoteca Regione Liguria, il punto di vista della fisiatra: gli esiti.

Gli incontri, che vedranno anche la partecipazione di Responsabili e Direttori di Strutture Asl2, sono ad ingresso libero, aperti a tutti.