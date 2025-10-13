Albenga: inaugurato il nuovo Anno Accademico 2025-2026 dell’Unitre Comprensoriale Ingauna

Inaugurato il nuovo Anno Accademico 2025/2026 dell’Unitre Comprensoriale Ingauno.

La cerimonia si è svolta venerdì 10 ottobre, iniziata con la Santa Messa celebrata da Monsignor Giorgio Brancaleoni nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus, ad Albenga. La cerimonia religiosa è stata accompagnata dal Coro dell’Unitre, diretto dalla Maestra Eleonora Mantovani, e impreziosita da un allestimento curato in ogni dettaglio dalla Ditta Oddone, sotto la supervisione della direttrice artistica Caterina Usanna.

Nel pomeriggio, presso l’Auditorium San Carlo, si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione. Sono intervenuti il presidente nazionale Piercarlo Rovera, la consigliera nazionale Mara Alberti Verga, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il presidente di Palazzo Oddo Roberto Pirino e il presidente dell’Unitre Claudio Almanzi.

L’apertura dell’anno accademico è stata celebrata con la proiezione del film “Tutto in una foto”. Prima della visione, il professor Angelo Berrino – regista dell’opera e docente del corso di CineTeatro dell’Unitre – ha presentato il cast composto da Nicola Berrino, Roberta Bonatesta, Elettra Cattaneo, Maurizio Cislacchi, Angelo Gallina, Anna Giordano, Fausto Icardo, Anna Pino, Chiara Tonietti e Gabriella Usanna.

Le lezioni prenderanno ufficialmente il via oggi, lunedì 13 ottobre, con l’apertura dei numerosi corsi.

L’Unitre Comprensoriale Ingauna, che ha la sua sede principale ad Albenga presso Palazzo Oddo, conta anche due succursali a Ceriale e Borghetto Santo Spirito.

Nel precedente Anno Accademico gli iscritti sono stati 467, con 100 docenti impegnati per oltre 2.000 ore di lezione. L’Ateneo organizza inoltre decine di conferenze, laboratori, incontri e gite, con l’obiettivo di promuovere una vera e propria “Accademia di Umanità”.