Tentata rapina al Basko di Pietra Ligure: comandante dei carabinieri fuori servizio interviene e fa arrestare il ladro

Nel pomeriggio di venerdì scorso, i carabinieri della Stazione di Ceriale hanno arrestato un 37enne cittadino romeno, responsabile di una tentata rapina ai danni del supermercato Basko di via Crispi, a Pietra Ligure.

L’uomo, insieme a due complici ancora in corso di identificazione, si era impossessato di diversi tagli di carne, nascondendoli in uno zaino. Nel tentativo di uscire dal supermercato senza pagare, è stato fermato dal responsabile del punto vendita, che ha cercato di bloccarlo. Per guadagnarsi la fuga, il malvivente lo ha spintonato violentemente, nel tentativo di aprirsi un varco verso l’uscita.

In quei concitati momenti, il Comandante della Stazione dei carabinieri di Ceriale, libero dal servizio e presente nei pressi del negozio, si è accorto di quanto stava accadendo ed è intervenuto immediatamente in aiuto del responsabile, cercando di fermare l’uomo e di mettere in sicurezza i clienti presenti. Nonostante il malvivente sia riuscito inizialmente a dileguarsi, fuggendo a piedi lungo il greto del torrente Maremola, la pronta reazione del militare e la sua conoscenza del territorio hanno permesso di indirizzare subito le ricerche nella giusta direzione.

Poco dopo, grazie al supporto delle pattuglie della Compagnia di Albenga impegnate sul territorio, il fuggitivo è stato rintracciato nel centro abitato di Pietra Ligure. La refurtiva, del valore di circa 50 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato.

L’uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Albenga. Nella mattinata successiva è stato accompagnato al Tribunale di Savona per il rito direttissimo, al termine del quale ha patteggiato una pena di 9 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale.