Campionato Italiano Triathlon dei Vigili del Fuoco: Savona si piazza al secondo posto

Si è svolto ieri a Savona il 21° Campionato Italiano di Triathlon dei Vigili del Fuoco, 2° Memorial VF "Davide Astori", organizzato dal Comando di Savona con il supporto della ASD Triathlon Savona, con la partecipazione di 24 comandi provenienti da tutta Italia e in ricordo del collega spotornese del Comando di Savona scomparso prematuramente all’età di 42 anni.

La gara si è svolta sulla distanza Sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa.

Tre gli atleti presenti del Comando dei vigili del fuoco di Savona: VFE Davide Leoncini, VF Massimiliano Calciano, VF Lorenzo Vesalici.

Savona sulla base dei risultati singoli sommati dei 3 atleti presenti si è posizionata al 2° posto in Italia sul totale di 24 comandi che hanno partecipato. La classifica finale per Comandi è stata la seguente: 1° posto Comando di Bologna, 2° posto Comando di Savona, 3° posto pari merito i Comandi di Milano e di Pavia.

Da segnalare anche l'eccellente prestazione del Capo Reparto Mario Mancuso, in rappresentanza del Comando di Enna, che si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano di categoria, concludendo la prova con determinazione e grande spirito sportivo.

Oltre alla competizione, l’evento ha offerto momenti di partecipazione e solidarietà, grazie anche al coinvolgimento della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco - Sezione di Savona, che ha organizzato l’amatissima Pompieropoli, regalando sorrisi e momenti educativi ai più piccoli.

Il Comandante Giuseppe Di Maria, nel suo intervento ha ricordato il collega Davide Astori, al quale é dedicata la manifestazione ed ha ringraziato tutto il personale che si è impegnato per la buona riuscita dell'evento.

Il Campionato ha rappresentato non solo un’occasione di confronto sportivo, ma anche un momento per rafforzare il senso di appartenenza, ricordare chi non c’è più e celebrare i valori di coraggio, dedizione e unità che da sempre contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.