Savona, corso per persone non vedenti abilitate all’uso del defibrillatore all’insegna di inclusione e sicurezza

Un corso di primo soccorso per imparare a salvare vite, ma anche un importante passo avanti per l’inclusione. Nella giornata di sabato 11, la sezione locale dell'Unione italiana ciechie ipovedenti (Uici) ha organizzato un corso di BLS (Basic Life Support) finalizzato all’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), rivolto ai propri soci. E'la prima volta che persone ipovedenti e non vedenti della nostra provincia sono state abilitate all’utilizzo del defibrillatore.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Salvamento Academy, ha permesso a tutti i partecipanti di acquisire competenze fondamentali per intervenire in caso di emergenza. "Ringraziamo la Salvamento Academy per l’opportunità che ci è stata offerta – spiegano i rappresentanti della sezione – e per la disponibilità dimostrata nel rendere questo corso accessibile a tutti".

Dopo una prima parte teorica, dedicata alle basi del primo soccorso e alle modalità d’intervento in caso di arresto cardiaco, i soci si sono messi alla prova con le esercitazioni pratiche. "Ringraziamo la salvamento Academy – afferma Uici -per l’opportunità che c’è stata offerta Dopo una bella lezione teorica, i soci si sono messi a svolgere le attività pratiche che richiedevano il corso".

Al termine della giornata, tutti i partecipanti hanno conseguito con successo l’abilitazione. "Dopo svariate esercitazioni, tutti i soci sono stati abilitati all’utilizzo del defibrillatore. Ringraziamo gli istruttori, che con molta competenza tanta pazienza ci hanno guidato all’utilizzo di questo strumento così importante e delicato", aggiungono dalla sezione Uici Savona.