Tir incastrati nell'entroterra finalese, in A10 e all'uscita di Feglino arriva una nuova numerosa segnaletica

Dopo anni di tentativi che hanno sortito effetti alterni verso una soluzione definitiva del problema, nei giorni scorsi gli attori interessati dal problema dei mezzi pesanti che finivano per incastrarsi lungo le provinciali dell'entroterra finalese, nel versante di Orco Feglino, hanno svolto quello che potrebbe rivelarsi l'atteso passo in avanti decisivo.

Grazie al contributo significativo stavolta anche dal concessionario autostradale, si è operato sulla segnaletica verticale all’altezza dell’uscita del casello autostradale sulla A10 del paesello dell'entroterra, snodo che immette direttamente sulla Sp27.

Sono stati installati nuovi impianti cartellonistici bidirezionali, più leggibili e puntuali, in sostituzione di quelli deteriorati. Oltre a cartelli ben visibili lungo l'autostrada. La nuova segnaletica ha quindi l'intento di intercettare gli autoarticolati, prevenendo manovre improprie e migliorando la sicurezza complessiva della rete viaria locale.

"L’intervento - ricordano da Palazzo Nervi - risponde all’esigenza di migliorare l’orientamento dei veicoli in transito, in particolare dei mezzi pesanti che, in passato, imboccavano erroneamente le strette direttrici verso Carbuta e Finalborgo, con conseguenti criticità alla circolazione".

Non è stato infatti raro negli anni, specialmente in concomitanza con la presenza di cantieri sulla tratta autostradale, che questi tir finissero lungo le strade provinciali non dimensionate per questa tipologia di traffico, seguendo le indicazioni fornite dai navigatori e calcolate in base ad algoritmi spesso rispondenti sì a un percorso più rapido ma non alle necessità di mezzi sovradimensionati rispetto al normale.

"Rinnovo i miei ringraziamenti ai responsabili del Tronco Tirreno di autostrade per l’Italia che a seguito delle segnalazioni dell’amministrazione comunale e della Provincia nella persona del vicepresidente Andrea Castellini, intervenuto in prima persona, si sono attivati per aggiornare la segnaletica verticale all’uscita del casello autostradale di Orco Feglino sulla SP27 ed in prossimità delle rampe di uscita, al fine di evitare il transito di mezzi pesanti sulla viabilità comunale" dice il sindaco di Orco Feglino, Simone Durante.

"La problematica, nota ormai da tempo in condizioni ordinarie ma evidenziata negli ultimi mesi in occasione dei cantieri previsti sulla tratta autostradale Spotorno-Pietra Ligure, era diventata ingestibile - sottolinea ancora il primo cittadino - La viabilità di avvicinamento al casello autostradale è del tutto non idonea alla percorrenza di mezzi pesanti, sia in direzione Finalborgo, sia in direzione Orco-Carbuta, con inevitabili criticità alla rete viaria locale per manovre improprie dei mezzi che erroneamente percorrono tali direttrici, rimanendo inevitabilmente bloccati. La nuova segnaletica dovrebbe migliorare l’orientamento dei veicoli in transito e ad oggi, nonostante la riapertura dei cantieri programmati e il classico traffico del weekend non si sono riscontrate criticità degne di nota, con la speranza di aver definitivamente risolto il problema".