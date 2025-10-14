Casella (AVS): "La Regione si impegni a evitare i licenziamenti alla Esso di Vado Ligure"

“Ho presentato una richiesta al consiglio regionale per sollecitare un impegno concreto in difesa dei lavoratori della Esso Italiana di Vado Ligure a rischio di licenziamento. La riduzione del personale nello stabilimento vadese rischia di danneggiare più di trenta famiglie, mettendo in pericolo l’economia del comprensorio”.

Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha presentato oggi in Consiglio regionale un ordine del giorno per chiedere la tutela dell’occupazione nello stabilimento della Esso Olii Lubrificanti di Vado Ligure.



“Lo scorso settembre, la multinazionale Esso ha avviato la procedura di licenziamento per oltre trenta dipendenti dello stabilimento savonese. Questa decisione improvvisa ha provocato la reazione unanime dei lavoratori, che il 2 ottobre hanno organizzato un’assemblea straordinaria, seguita il giorno successivo da uno sciopero di otto ore e da un corteo, che ha raccolto anche il sostegno degli amministratori locali. Il 7 ottobre, nel primo incontro nella sede savonese dell’Unione Industriali, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto il ritiro dei licenziamenti, avanzando possibili soluzioni alternative”, sottolinea il consigliere regionale.



“Chiediamo all’amministrazione regionale di adottare ogni iniziativa possibile, a livello istituzionale, per evitare questi licenziamenti, per tutelare un presidio produttivo strategico e per valorizzare le attività industriali e portuali come risorsa essenziale per il futuro del nostro territorio”, conclude Casella.

La maggioranza e l'opposizione hanno approvato all'unanimità l'ordine del giorno.