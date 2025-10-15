Lupo sbrana due cani a Stella, è allarme. Deputato Bruzzone: "Nelle aree dove vive l'uomo va azzerato, si facciano delle aree vocate"

"Per tutti quelli che il lupo è un animale fantastico. Io stamattina (domenica scorsa.ndr) ho perso la mia Lady che stava facendo quello che amava fare e probabilmente ho perso anche Zorri che era assieme a Iei (è stato poi ritrovato senza vita poco dopo.ndr). Il lupo ha fame".

A raccoltare sui social l'accaduto è Dario Freccero che mentre era a caccia a Stella San Bernardo ha trovato sbranati i suoi due cani dai lupi. Non si tratterebbe infatti il primo caso nel comune dell'entroterra ma anzi altri si sarebbero verificati ai Ritani, località di Stella e a Pontinvrea oltre ad altri ritrovamenti sporadici sia di cani che di gatti.

Freccero era a caccia con quattro segugi, due al guinzaglio e due liberi che purtroppo mentre seguivano una lepre sono stati uccisi morsicati alla testa e al ventre.

"Non c'è più la tranquillità di uscire di casa. È due anni che abbiamo casi di cani e gatti spariti e sbranati, è una costante - il commento del sindaco Andrea Castellini - Chiedo che venga fatto un piano di sterizzazione massiva perché si stanno avvicinando sempre di più".

Con i cinghiali che si stanno spostando sempre di più verso la costa e con i caprioli sempre meno presenti i lupi sembra che stiano creando diverse criticità nell'entroterra.

"Ho richieste infinite di persone che mi segnalano centinaia di predazioni nella zona di Parma e Piacenza, oltre al caso di settembre di Pareto (era stato sbranato un cane in un giardino di un'abitazione.ndr) - dice il Deputato della Lega Francesco Bruzzone - Il mio modo di vedere le cose è semplice: che vengano identificate le aree evocate per il lupo, poi faremo qualche km di recinzioni e li salviamo tutti lì. Nelle aree dove vive l'uomo il lupo va azzerato con le sterilizzazioni che sono comunque irrealizzabili, va catturato e messo in altre parti o va soppresso"

"Non esiste convivenza tra l'uomo e il lupo, va cancellato. Facciamo delle aree vocate: c'è una parte del parco del Beigua? La recintiamo. Noi non ce la facciamo più. La mia indole della caccia non c'entra nulla, perché gestisco nella Lega come responsabile il dipartimento per la gestione e il prelievo della fauna selvatica. Che si facciano delle aree dove il lupo può starci".