Andora, torna la camminata fra gli ulivi

Torna ad Andora, domenica 26 ottobre, la “Camminata fra gli Olivi” manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Ispirata quest’anno ai temi della pace proporrà una suggestiva passeggiata negli uliveti dell’immediato entroterra con degustazione di olio EVO e prodotti tipici a cura del Comune e della Pro Loco di Andora.

La camminata inizia in Borgata San Bartolomeo, alle ore 9:45, all’altezza di via Divizia 62, da cui si raggiungerà la Borgata Costa d’Agosti, località da cui si accede a un percorso negli uliveti e nella macchia mediterranea. Nel corso della camminata si visiteranno anche piccoli Oratori, Cappelle e caselle votive. Verrà dedicato un momento di riflessione ispirato all’iniziativa “Coltiviamo la pace”. In un uliveto di località Piazza verrà realizzata una degustazione di olio Evo e di prodotti locali a cura della Pro Loco Andora con cui si concluderà la camminata. Il percorso è di media difficoltà, su una distanza di 3 km. L’evento ha una durata totale di circa due ore.

La partecipazione è gratuita.

Per info e prenotazioni: Silvia Tosi, 3479326061 – silvia.tosi@comunediandora.it. In caso di maltempo, la Camminata sarà rimandata a data da destinarsi.