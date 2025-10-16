Garlenda, camminata nella natura e screening gratuiti al Parco Villafranca

Una giornata dedicata al movimento, alla salute e alla scoperta del territorio. Sabato 19 ottobre Garlenda ospita la manifestazione “Camminiamo insieme”, un evento che unisce sport, benessere e cultura in un’unica esperienza immersiva tra natura e solidarietà.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda con la collaborazione dei Lions della Zona III C, e si inserisce nel programma della rassegna “Castagne e Sport” organizzata dalla Pro Loco di Garlenda.

Il cuore della manifestazione sarà il Parco Villafranca, dove verrà allestito il “villaggio del Lions e delle società sportive”. Qui i partecipanti potranno ritirare gratuitamente il Pacco Camminata e usufruire di screening sanitari gratuiti. I controlli riguarderanno il diabete a digiuno, la pressione arteriosa, la saturazione dell’ossigeno e il test di Amsler per la maculopatia. Sarà inoltre possibile conoscere da vicino l’attività della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones di Genova, impegnata nel recupero e nella tutela della vista, e contribuire al progetto di raccolta degli occhiali usati.

La camminata, guidata da esperti, prevede due percorsi adatti a tutti, anche ai più piccoli. Il primo, di tre chilometri, pianeggiante, partirà alle 10.45; il secondo, di cinque chilometri con un dislivello positivo di cento metri, prenderà il via alle 9.45. Entrambi i tracciati si snodano tra il verde della Val Lerrone e del Golf di Garlenda, offrendo scorci panoramici e la possibilità di visitare luoghi di antica devozione.

I Lions della Zona III C del Distretto 108Ia3 — Alassio Baia del Sole, Albenga Host, Albenga Valle del Lerrone Garlenda, Andora Valle del Merula, Loano Doria, Finale Ligure Loano Pietra Ligure Host e i Leo Club di Alassio, Albenga, Loano e Valli Ingaune — vi aspettano a partire dalle 9.30 per gli screening e le partenze. Dalle 12.30 sarà poi possibile partecipare alla sagra “Castagne e Sport”, con gli stand gastronomici curati dalla Pro Loco.

Una giornata all’insegna della salute, della solidarietà e dell’amore per il territorio, per riscoprire insieme il piacere di camminare e di stare bene.