Trent’anni di sport e amicizia: Boissano celebra l’“Incontro dell’Amicizia”

Boissano si prepara a una giornata di grande festa per celebrare un traguardo importante: trent’anni dell’“Incontro dell’Amicizia”, valido anche come “Boissano Autumn” e dedicato al ricordo di Daniela Fassi, insegnante, formatrice e grande appassionata di atletica leggera.

Sabato 18 ottobre, l’impianto sportivo comprensoriale di via Marici farà registrare un nuovo “tutto esaurito” con oltre 700 atleti in gara, un numero da record per un evento organizzato a stagione inoltrata in Liguria. Un successo che conferma la forza di un progetto nato nel 1995 e cresciuto negli anni grazie a un legame sportivo e umano che unisce atleti, allenatori e territori.

Tra i protagonisti, più di 70 giovani atleti provenienti dalla Catalogna, in rappresentanza del Club CA Palafrugell – da sempre gemellato con Arcobaleno e Centro Atletica Celle Ligure – e di altre società della provincia di Girona come AA Figueras, GEE Gironi, CA Santa Cristina e CA Puicerda. A rendere l’evento ancora più internazionale, anche una delegazione elvetica dell’Atletica Geneve e del CA Bernex.

Naturalmente numerosa la presenza dei padroni di casa dell’Atletica Arcobaleno Savona, affiancati dai giovani del Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Boissano Team, Atletica Varazze, Athle Team Genova, CFFSD Cogoleto Atletica, Atletica Ovadese Ormig, Atletica Casorate Team e CUS Pavia: una rete di collaborazione e amicizia che si consolida anno dopo anno, capace di unire sport e cultura.

Le gare prenderanno il via già in tarda mattinata, con il ritrovo alle 11 e le prove dedicate ai più piccoli della categoria Esordienti. Il programma proseguirà fino alle 20, quando lascerà spazio a un momento di condivisione tra i team che trent’anni fa diedero vita all’iniziativa.

Non solo atletica, ma anche scoperta del territorio: tra gli appuntamenti collaterali, è prevista una visita alle Grotte di Toirano, per unire ancora una volta sport, cultura e amicizia nel segno dei valori più autentici.