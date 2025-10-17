Campagna vaccinale, impegnate in prima linea anche le farmacie della provincia di Savona

A partire da lunedì 20 ottobre prenderà il via la campagna vaccinale, che anche quest’anno vede le farmacie della provincia di Savona impegnate in prima linea. Hanno aderito 60 farmacie per la campagna antinfluenzale e 40 per quella anti-COVID.

Il vaccino antinfluenzale sarà gratuito fino al 20 novembre solo per le categorie target e gli over 60; dal 21 novembre sarà gratuito per tutti. Possono vaccinarsi in farmacia i maggiorenni che abbiano già ricevuto almeno una dose di vaccino antinfluenzale in passato.

Per quanto riguarda il vaccino anti-COVID, anche in questo caso la vaccinazione è gratuita e la somministrazione è raccomandata per alcune categorie target e per tutti gli over 60. I due vaccini possono essere somministrati anche contemporaneamente.

Le vaccinazioni sono prenotabili in farmacia oppure online tramite il portale PrenotoVaccino.

"Ricordiamo - dichiara la Dr.ssa Maria Paola Bovero, presidente di Federfarma Savona - in farmacia è inoltre possibile effettuare gratuitamente Elettrocardiogramma, Holter cardiaci e pressori per chi è munito di ricetta dematerializzata con qualsiasi tipo di esenzione (per patologia, reddito, invalidità, ecc.) o con priorità B nei 10 giorni e quesito diagnostico per patologie cardiovascolari. Sono inoltre sempre attivi e gratuiti gli screening per il diabete non noto e per il controllo dell' ipercolesterolemia tramite prelievo capillare. Per questi servizi si può chiedere informazioni direttamente al proprio farmacista di fiducia. Tali attività rientrano nel progetto farmacia dei servizi: la Farmacia diventa un presidio sanitario di prossimità che si prefigge l’obiettivo di portare la sanità e la prevenzione a km zero, sotto casa del cittadino e nel contempo di ridurre le liste di attesa della Asl senza gravare sulla spesa sanitaria pubblica".