Sassello ricorda i tre carabinieri morti nel veronese (FOTO)

La commemorazione si è tenuta davanti al Comune

Ieri mattina, davanti al Municipio di Sassello, si è svolta una partecipata cerimonia in memoria dei tre carabinieri tragicamente deceduti a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Alla commemorazione hanno preso parte l’Amministrazione comunale e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Croce Rossa Italiana, degli Alpini, dei vigili del fuoco del distaccamento locale e della polizia locale.

Un momento di raccoglimento e di solidarietà che ha unito istituzioni e cittadini nel ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per il dovere e per la sicurezza della collettività.

