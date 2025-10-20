Gasolio caduto dall'A10 sul rio Lavadore a Celle, i germani reali intossicati tornano liberi

I germani reali intossicati lo scorso 23 agosto dal gasolio colato nel fiume sottostante il viadotto a Celle Ligure, a causa del ribaltamento di un camion che lo trasportava, sono tornati a nuotare nel rio Lavadore.

Questa la bella notizia di Enpa Savona che per alcune settimane li ha curati nel Cras di Cadibona.

"Recuperati con grande difficoltà sotto una pioggia battente, con l’aiuto dei vigili del fuoco, arrivati al nostro CRAS sono apparsi subito in gravissime condizioni e messi in terapia intensiva, con continue lavande gastriche e fluido terapia per disintossicarli dall’ingestione del gasolio - spiegano da Enpa - Sotto alimentazione forzata, dopo una settimana hanno iniziato a riprendersi, ma è rimasto il grave problema del piumaggio che, a causa del gasolio di cui erano ricoperti, aveva completamente perso l’impermeabilizzazione, solitamente costituita da un sottile strato di grasso prodotto da una ghiandola chiamata uropigio situata sopra alla coda e che l’animale preleva con il becco per spargerlo su tutte le piume per renderle impermeabili e proteggersi dal freddo invernale. Abbiamo dovuto quindi aspettare che questo procedimento fosse ultimato per poterli reintrodurre in natura".

Otto in totale i germani soccorsi, uno però, il più piccolo purtroppo non ce l'aveva fatta.

"Oggi (19 ottobre, ndr) con grande gioia vi mostriamo la loro liberazione nel fiume da cui sono stati prelevati, dopo che naturalmente si è provveduto alla sua bonifica, rendendolo di nuovo un habitat adatto e sicuro per questi anatidi" concludono.