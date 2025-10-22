Ottobre rosa 2025: convegno sulla prevenzione del tumore al seno ad Albenga

La FIDAPA BPW Italy Sezione di Albenga organizza mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 17:30, il convegno "Ottobre Rosa 2025" presso la sala convegni della Clinica San Michele. L'evento, gratuito e aperto alla cittadinanza, si inserisce nel calendario nazionale delle iniziative dedicate alla prevenzione oncologica e al benessere psicofisico femminile.

L'incontro vedrà la partecipazione di specialiste di primo piano: la dottoressa Cinzia Naso, oncologa presso il reparto di Oncologia dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, e la dottoressa Sabrina Bonino, psicologa dello stesso presidio ospedaliero e socia FIDAPA Albenga. La moderazione sarà affidata alla dottoressa Giovanna Calabrò, medico e socia Fidapa Albenga.

Il convegno, patrocinato dalla Città di Albenga e dalla SIPS - Società Italiana Promozione della Salute, si propone di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione, del supporto psicologico e della rete di cura, con particolare attenzione alla salute delle donne.

L'evento costituisce il primo appuntamento organizzato dal nuovo Comitato di Presidenza della Sezione di Albenga, entrato in carica nel corrente mese di ottobre per il biennio 2025-2027. Alla guida della sezione l'avvocato Paola Allaria, affiancata dall'avvocato Mariacarla Calcaterra come Vicepresidente, da Nives Biancheri in qualità di Segretaria e da Michela Calandruccio come Tesoriera.

Nel Comitato di Sezione figurano le socie consigliere Angela Ricci Mingani, Maria Giuliana Amelotti, la dottoressa Giovanna Calabrò, l'avvocato Gabriella Provaggi e la dottoressa Paola Ciancetta. Completano il direttivo le socie young: l'avvocato Federica Danini e la dottoressa Giulia Bico, quest'ultima in qualità di rappresentante Young della sezione.

All'evento sarà presente anche la dottoressa Marcella Desalvo, Vicepresidente Nazionale FIDAPA BPW Italy per il biennio 2025-2027, alla quale la Presidente e tutte le socie rinnovano le proprie congratulazioni per il prestigioso incarico conseguito.