Per la Giornata delle Pubbliche assistenze monumenti illuminati di arancione per celebrare l’impegno quotidiano degli oltre centomila volontari e volontarie

Venerdì 24 ottobre si celebrerà per la seconda volta la giornata nazionale delle pubbliche assistenze Anpas, il movimento nazionale che oggi conta oltre 500mila soci e socie, 931 pubbliche assistenze e oltre mille presidi su tutto il territorio nazionale.

“Una giornata dedicata agli oltre centomila volontari e volontarie che, con dedizione, competenza e passione, ogni giorno offrono un servizio inestimabile alle nostre comunità” dichiara Niccolò Mancini, presidente Anpas. “Essere vicini alla comunità significa essere dentro la comunità, condividere le sue sfide e contribuire al suo benessere. Per questo la presenza capillare sul territorio rende le pubbliche assistenze ANPAS un punto di riferimento, ma anche un faro di solidarietà e assistenza, un presidio in grado di intercettare bisogni emergenti e voglia di partecipare”.

In Liguria monumenti e sedi istituzionali si tingono di arancione

Nel capoluogo, per celebrare la giornata, grazie al Patrocinio del Comune di Genova, sarà illuminata di arancione la fontana di Piazza De Ferrari, simbolo della città, ma in tutta la regione molti Comuni e Istituzioni hanno scelto di aderire all’iniziativa illuminando di arancione palazzi comunali, monumenti e sedi pubbliche, oppure esponendo la bandiera Anpas dagli edifici istituzionali.

Un segno visibile di partecipazione collettiva e di riconoscenza verso i volontari e le volontarie che ogni giorno operano a favore delle proprie comunità.

“Il colore arancione rappresenta la nostra identità, ma anche il calore umano che muove i volontari” – commenta Nerio Nucci, presidente di Anpas Liguria. “Dietro ogni ambulanza, ogni intervento di protezione civile o servizio alla persona ci sono donne e uomini che dedicano tempo ed energie per gli altri, con professionalità e spirito di solidarietà. Questa giornata ci ricorda che il volontariato non è un gesto occasionale, ma un impegno quotidiano che tiene unita la nostra società.”

Un movimento che cresce

Anpas Liguria riunisce 101 Pubbliche Assistenze attive in tutte le province, con oltre 8.500 volontari e volontarie, più di 500 dipendenti e 38 mila soci.

Nel 2024 le associazioni liguri hanno garantito oltre 560.000 servizi di emergenza e trasporto sanitario, oltre 11.000 ore di servizi sanitari a eventi e manifestazioni, oltre a garantire l’operatività in ambito di protezione civile, sia a livello di prevenzione e formazione in “tempo di pace”, sia con l’impiego di personale preparato e organizzato durante le emergenze. Anpas Liguria accoglie inoltre in 85 sedi sul territorio 290 giovani in Servizio Civile Universale ed è attiva nella formazione alla popolazione sulle manovre di primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE): 1.500 sono state lo scorso anno le persone che hanno partecipato ai nostri corsi.

Un impegno costante che si rinnova ogni giorno, testimoniando la forza di un volontariato organizzato, competente e radicato nel territorio.



Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nasce nel 1904, ma affonda le sue radici nelle società di mutuo soccorso e nei movimenti risorgimentali di matrice laica. Eretta Ente Morale nel 1911 è un movimento autonomo, libero e democratico che fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato. Ad oggi aggrega 931 Pubbliche Assistenze presenti in tutte le Regioni d’Italia, attive nel soccorso e nell’assistenza pubblica, nella protezione civile, nella tutela dei beni comuni e del territorio.