Calizzano ricorda Claudio Garassino, sfida all’ultima caldarrosta nel 1° Memorial "Gaian"

A Calizzano, la memoria di Claudio Garassino, per tutti “Gaian”, è ancora viva. Lo scorso gennaio, a 54 anni, la sua vita si è interrotta a causa di un tragico incidente sul lavoro nella sua azienda agricola in località Giaire, che gestiva insieme alla compagna. In occasione della tradizionale Festa d’Autunno, che si terrà domenica 19 ottobre, la comunità gli dedicherà un momento speciale, celebrando il suo ricordo tra i profumi e i colori della stagione.

Le vie del paese torneranno a profumare di castagne e a colorarsi dei toni caldi dell’autunno, grazie alla presenza dei caldarrostai. L’evento, organizzato dalla pro loco insieme a Gli Amici di Gaian, si svolgerà per l’intera giornata ed è pensato per coinvolgere grandi e piccini.

In occasione del 1° Memorial “Gaian” sarà celebrata la passione di Claudio per questa festa, ricordandolo attraverso ciò che amava fare: condividere il calore del fuoco e delle castagne con la comunità. Il consueto Campionato “Castagna d’Oro” metterà alla prova i caldarrostai in una sfida che unisce tradizione, amicizia e passione.

“Claudio era un’anima fondamentale del gruppo che ha creato questa tradizione. È stato uno dei vincitori della Castagna d’Oro, un ragazzo amato e parte attiva della comunità: cacciatore, artigiano e da poco diventato papà. Dopo una valutazione condivisa dal gruppo dei caldarrostai e dagli amici della confraternita, che anima l’evento insieme alla pro loco, è stato deciso che la gara di quest’anno sarà dedicata a lui, in sua memoria”, commenta il sindaco Pierangelo Olivieri.

Un appuntamento speciale per vivere l’autunno, celebrare la memoria di Gaian e rafforzare lo spirito di comunità a Calizzano.