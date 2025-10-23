Finale, pomeriggio musicale alla scoperta del mito di Maria Callas

Domenica 26 ottobre, alle ore 15.30, presso la sala Gallesio in via Pertica 24 a Finale Ligure, l’Accademia Musicale del Finale proporrà la Guida all’Ascolto, appuntamento ormai consueto da numerose stagioni. Sarà un pomeriggio dedicato al mito di Maria Callas.

Il maestro Nicholas Tagliatini, attraverso video e registrazioni, ci racconterà la vita e le interpretazioni canore del soprano più conosciuto al mondo.

Riprende così la serie di incontri, condotti alternativamente dai maestri Mattia Pelosi e Nicholas Tagliatini, all’interno di un percorso musicale che si terrà sempre l’ultima domenica del mese fino a maggio. È un’imperdibile occasione per conoscere retroscena e curiosità di opere o personaggi nell’ambito della lirica.

L’ingresso è libero.