Savona, il 24 ottobre la festa di san Raffaele al Porto

Venerdì 24 ottobre nella chiesa della Vecchia Darsena, in piazza Pippo Rebagliati, si celebrerà la festa di san Raffaele al Porto, promossa dall'Associazione Stella Maris in ricordo di don Mario Genta, al quale è intitolata.

Alle ore 18 sarà officiata la messa. A seguire l'associazione culturale Pro Musica Antiqua invita ad un breve concerto di musica sacra con il soprano Maria Catharina Smits, Gaetano Conte a dulciana e flauto e Mario Del Grosso all'organo portativo.

L'ingresso all'evento musicale sarà gratuito. Per informazioni si può contattare Pro Musica Antiqua telefonando al numero 019823695 o al 3389032349.