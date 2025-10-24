La Croce d'Oro di Albissola fa 33 anni e si rifà il look: presentato il nuovo logo

La Croce d'Oro di Albissola Marina si rifà il look. In occasione del 33esimo compleanno e della giornata dedicata alle pubbliche assistenze hanno annunciato il loro nuovo logo.

"La Croce d'Oro si rinnova. Ogni tanto il cambiamento non nuoce. Ci piaceva tanto il logo che ci ha accompagnati per tutti questi anni, tra l'altro ideato e disegnato da un volontario di allora, ma ormai passati molti anni, abbiamo deciso di partire dalle piccole cose, per 'svecchiare' un pochino l'immagine della nostra associazione, sopratutto in occasione del 33º compleanno della nostra Croce d'Oro - spiegano dalla pubblica assistenza albissolese -

Sono stati ideati e realizzati 10 modelli, dai quali ne sono stati estrapolati solamente 3, scelti dal consiglio di amministrazione secondo quelli che sono le caratteristiche che più ci rappresentano".

"Queste 3 opzioni, sono state pubblicate per permettere di sceglierne 1, a chi vive l'associazione in parte attiva ed operativa, ovvero volontari e collaboratori dipendenti. Dello stesso logo ne sono state realizzate 2 versioni, sfondo blu e sfondo bianco, questo per poterci permettere un'applicazione a 360 gradi" continuano.

"Il 23 ottobre del 1992, 22 persone decisero di creare un qualcosa di straordinario. Con il nulla hanno creato il tutto, garantendo così una preziosa assistenza al territorio di Albissola Marina - ricordano elencando tutti i fondatori - Non è la stessa Croce, perché in 33 anni ci sono state notevoli evoluzioni e crescite, ma nel giorno del nostro 33esimo compleanno, ringraziamo queste persone, ovvero i soci fondatori, per aver creato questa realtà della quale siamo fieri di prenderci cura: Acquaviva Marco, Barbero Maurizio, Cirone Monica, Dagnino Antonio, Fantoni Marco, Ghersi Mario, Gatto Rosa, Gobbetto Alessandro, Malfatto Fiorina, Merello Ermanno, Pisano Fabio, Podestà Romano, Piantadosi Giuseppe, Parodi Micaela, Rubbioli Paolo, Robba Fiorella, Ruzzante Emilio, Spagnuolo Agostino, Testa Stefano, Taramasco Angela, Tronchin Aldo, Vivalda Claudio".