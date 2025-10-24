Cedimento dell'asfalto in Lungomare Europa, il Pd all'attacco: "Varazze, la città dei tapulli?"

"Varazze, la città dei tapulli!?". Non sono tardati ad arrivare gli attacchi del Partito Democratico varazzino all'amministrazione comunale dopo il cedimento ieri dell'asfalto in Lungomare Europa all'altezza della Villa Araba con il successivo nuovo divieto di transito.

Un ulteriore crollo in un tratto dove si era creata una buca lo scorso 25 aprile.

"Una serie di problematiche serie vengono affrontate da questa amministrazione 'mettendoci una pezza' oppure mediante 'la non decisione'. Su Lungomare Europa, ad esempio, occorre intervenire subito in maniera strutturale con una visione strategica e sostenibile del territorio: non è possibile spendere soldi pubblici per iniziative che probabilmente 'portano voti' per le prossime elezioni ma non permettono di 'rimettere in piedi' la nostra città e il nostro territorio" dice Giulio Alluto, segretario dei dem varazzini.

"Ad esempio, prima di progettare la sistemazione di opere d'arte su Lungomare Europa, occorre intervenire seriamente sul percorso altrimenti le statue finiscono in mare" conclude Alluto.