Park Ata di via Saredo, nella nuova asta di settembre venduti 18 posti auto

Non sono stati venditi tutti i posti auto del parcheggio Ata di via Saredo che la società aveva messo in vendita in uno dei tanti tentativi di assegnare gli stalli.

L'ultimo bando d'asta era stato indetto lo scorso 3 settembre e scadeva il 20 ottobre; gli stalli erano stati messi in vendita ad un prezzo ridotto rispetto alle aste precedenti che non avevano trovato molti acquirenti.

“Mi risulta che i posti auto venduti – ha spiegato l'assessore Silvio Auxilia – siano 18 sul totale di quelli messi in vendita”. Restano così ancora 44 stalli disponibili, di proprietà di Ata che sarebbe vicino alla chiusura della procedura concordataria, come ha spiegato l'assessore Auxilia nella commissione di giovedì 23. “Siccome Ata cesserà interamente l'esercizio dell'attività – ha spiegato ancora l'assessore - i residui parcheggi di via Saredo saranno gestisti da Tpl, n convenzione con Ata perché sono i proprietà di Ata”.

La vendita, fatta con asta pubblica, riguarda ognuno dei 62 singoli posti auto, di differente metratura e prezzo: 53 lotti denominati "standard" delle dimensioni di 9 metri quadrati (numerati da 1 a 90) al prezzo di 11.700 euro (prima erano 15.500); 7 "medium" di 11 metri quadrati a 14.900 euro (contro i 19.800 euro precedenti); e quelli "large", 2 in tutto, di 17 metri quadrati, per 20.500 euro (prima 27.500 euro), con rilancio minimo di 500 euro.