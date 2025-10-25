Celle, posizionato lo striscione di Emergency che ripudia la guerra

Lo striscione "R1pud1a La Guerra" per dare un segnale forte contro tutti i conflitti.

È stato posizionato questa mattina sul lungomare alla foce del rio Ghiare dall'amministrazione comunale insieme ai gruppi di opposizione "Idea Comune" e Aria Nuova".

Lo scorso 18 settembre il consiglio comunale ha aderito alla campagna RipudiaLaGuerra promossa da Emergency, avanzata lo scorso marzo dal gruppo Idea Comune.

La richiesta ha trovato il consenso anche dell'altro gruppo consiliare "Aria Nuova”, e successivamente della maggioranza di "SíAmo Celle" guidata dal sindaco Marco Beltrame.

La consigliera delegata ai servizi sociali Antonella Caruso ha seguito tutto l'iter per la condivisione della proposta.

L'inziativa promuove una cultura di pace basata sull'articolo 11 della Costituzione italiana, la quale stabilisce che l'Italia "ripudia la guerra".

"Oggi abbiamo inaugurato lo striscione dedicato alla campagna R1PUD1A di EMERGENCY, un segno visibile del nostro no a tutte le guerre e del nostro sì alla pace. La pace non è solo silenzio delle armi: è libertà. Libertà di pensare, di amare, di esistere — ma anche libertà di dire “no” ai conflitti che continuano a devastare popoli e terre in tutto il mondo. Dal Medio Oriente all’Ucraina, dal Sudan alla Siria, dallo Yemen alla Palestina, dall’Etiopia al Myanmar, dal Congo al Niger, dall’Afghanistan alla Somalia, dalla Libia all’Armenia e all’Azerbaijan, dal Mali ad Haiti: sono decine le guerre dimenticate che ogni giorno distruggono vite, culture, speranze - le parole del Sindaco Marco Beltrame - La pace nasce dai gesti quotidiani, dall’accettare le differenze e le idee degli altri, dal rifiuto delle provocazioni e dei contrasti. È una costruzione lenta, fatta di rispetto e ascolto, ma è anche la più grande forma di libertà che possiamo scegliere. E a voi, ragazzi e giovani, dedichiamo questo messaggio: siete la nostra unica speranza. Solo voi potete contagiare il mondo con la forza della pace, trasformando il futuro in un luogo libero dall’odio e dalla guerra".

"L'adesione alla campagna è stata voluta da tutto il consiglio: dal Gruppo di maggioranza SiAmo Celle e quelli di minoranza Aria Nuova e Idea Comune. Questo per ribadire che ci sono temi per cui non esistono contrapposizioni: tutti si è sulla stessa linea che è quella della pace, che è quella della nostra Costituzione" spiega la consigliere Caruso.



